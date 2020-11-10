شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 12 أكاديمية تدريبية بوكالة شؤون المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قراراً بإنشاء 12 أكاديمية تدريبية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي. وبينت الرئاسة أن هذه الأكاديميات هي: أكاديمية اللغة العربية , وأكاديمية اللغات والترجمة , وأكاديمية التقنية والتحول الرقمي وأكاديمية الأمن السيبراني , وأكاديمية البيانات والذكاء الاصطناعي وأكاديمية القرآن الكريم والسنة والسيرة النبوية, وأكاديمية إدارة الحشود, وأكاديمية السلامة وصحة البيئة , وأكاديمية الإعلام والاتصال , والأكاديمية الفنية والمهنية, وأكاديمية الملكية الفكرية,وأكاديمية المعارض والمتاحف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنشاء 12 أكاديمية تدريبية بوكالة شؤون المسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.