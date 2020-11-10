شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبير" يستعرض العلاقات مع وزير التعاون الدولي الفنلندي والان نبدء بالتفاصيل

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية لجمهورية فنلندا، اليوم، وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية فيلي سكيناري. وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم تطلعات ورؤى الشعبين والبلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر في الموضوعات التي تخدم المصالح الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الجبير" يستعرض العلاقات مع وزير التعاون الدولي الفنلندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.