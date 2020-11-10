2020-11-10

إعادة ترتيب مسارات صحن المطاف لتحقيق التباعد المكاني

متابعات الخليج 365 - الرياض

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وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإعادة ترتيب مسارات صحن المطاف لتحقيق التباعد المكاني مواكبةً لزيادة أعداد المعتمرين في المسجد الحرام.

يأتي ذلك بعد دخول المرحلة الثالثة من العمرة والتي تم فيها استقبال المعتمرين القادمين من الخارج وفق ضوابط وإجراءات وقائية مشددة.

وفي وقت سابق شدد الشيخ السديس على أهمية تكثيف الجولات الرقابية لأعمال التعقيم داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي لضمان اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع الجهات الصحية والأمنية بالحرمين الشريفين.

