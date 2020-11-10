مدير عام الجوازات يقلد المربع رتبة لواء

2020-11-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

قلّد مدير عام الجوازات، اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية في المديرية العامة للجوازات، العميد دكتور صالح بن سعد المربع رتبة لواء بعد صدور الأمر الملكي الكريم على ترقيته.

أسرة تحرير صحيفة “متابعات الخليج 365” تبارك لسعادة اللواء الثقة الملكية الكريمة، وتسأل الله أن يجعلها عوناً له في خدمة دينه ومليكه ووطنه.