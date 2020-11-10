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إصابات كورونا في سلطنة عمان ترتفع لـ 118 ألف حالة
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 118884 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1316 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 109330 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 92 %.
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 28 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 317 وفي العناية المركزة 135 منوماً.
وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.
وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.
وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.
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