، المعركة الانتخابية لم تنته.. "العدل" الأمريكية تفتح تحقيقاً موسعاً بشأن الأصوات المزوّرة ،

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سمح المدعي العام الأمريكي ويليام بار؛ لوزارة العدل بالتحقيق في أيّ "مزاعم جوهرية" بشان تزوير أصوات الناخبين في انتخابات 2020.
وكتب بار؛ إلى المدعين العامين في جميع الولايات، بإجراء التحقيقات في حال كانت هناك إشارات واضحة وذات مصداقية بشأن مخالفات أو أي أمر آخر أدى إلى التأثير في نتائج الانتخابات.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أن حملة ترامب رفعت عديداً من الدعاوى القضائية في عديد من ساحات المعارك الرئيسة التي فاز بها بايدن، وطلبت من القضاة المحليين إما إبطال أو التوقف عن عد بطاقات الاقتراع بالبريد، التي تمّ الإدلاء بعدد قياسي منها هذا العام وسط جائحة فيروس كورونا.
وأيّد بعض الجمهوريين مزاعم ترامب؛ بشأن تزوير الناخبين أو حقه في الطعن في الفرز، بينما انتقل آخرون لتهنئة بايدن؛ بفوزه بالبيت الأبيض.
وفي الجانب ذاته بدأت ولاية جورجيا بتحقيقات داخلية حول ما إذا كانت هناك أصوات غير قانونية تمّت إضافتها لمصلحة جو بايدن.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (جمهوري من كنتاكي)، إن هناك ولاية أو ولايتين على الأقل في طريقهما بالفعل لإعادة الفرز، إلى جانب أن هناك إجراءات قانونية جارية في خمس ولايات أخرى.
المدعي العام الأمريكي ويليام بار
المعركة الانتخابية لم تنته.. "العدل" الأمريكية تفتح تحقيقاً موسعاً بشأن الأصوات المزوّرةخالد علي الخليج 365 2020-11-10
سمح المدعي العام الأمريكي ويليام بار؛ لوزارة العدل بالتحقيق في أيّ "مزاعم جوهرية" بشان تزوير أصوات الناخبين في انتخابات 2020.
وكتب بار؛ إلى المدعين العامين في جميع الولايات، بإجراء التحقيقات في حال كانت هناك إشارات واضحة وذات مصداقية بشأن مخالفات أو أي أمر آخر أدى إلى التأثير في نتائج الانتخابات.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أن حملة ترامب رفعت عديداً من الدعاوى القضائية في عديد من ساحات المعارك الرئيسة التي فاز بها بايدن، وطلبت من القضاة المحليين إما إبطال أو التوقف عن عد بطاقات الاقتراع بالبريد، التي تمّ الإدلاء بعدد قياسي منها هذا العام وسط جائحة فيروس كورونا.
وأيّد بعض الجمهوريين مزاعم ترامب؛ بشأن تزوير الناخبين أو حقه في الطعن في الفرز، بينما انتقل آخرون لتهنئة بايدن؛ بفوزه بالبيت الأبيض.
وفي الجانب ذاته بدأت ولاية جورجيا بتحقيقات داخلية حول ما إذا كانت هناك أصوات غير قانونية تمّت إضافتها لمصلحة جو بايدن.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (جمهوري من كنتاكي)، إن هناك ولاية أو ولايتين على الأقل في طريقهما بالفعل لإعادة الفرز، إلى جانب أن هناك إجراءات قانونية جارية في خمس ولايات أخرى.
10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
08:55 AM
10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
02:31 PM
ميتش ماكونيل: هناك ولاية أو ولايتان على الأقل في طريقهما بالفعل لإعادة الفرز
سمح المدعي العام الأمريكي ويليام بار؛ لوزارة العدل بالتحقيق في أيّ "مزاعم جوهرية" بشان تزوير أصوات الناخبين في انتخابات 2020.
وكتب بار؛ إلى المدعين العامين في جميع الولايات، بإجراء التحقيقات في حال كانت هناك إشارات واضحة وذات مصداقية بشأن مخالفات أو أي أمر آخر أدى إلى التأثير في نتائج الانتخابات.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أن حملة ترامب رفعت عديداً من الدعاوى القضائية في عديد من ساحات المعارك الرئيسة التي فاز بها بايدن، وطلبت من القضاة المحليين إما إبطال أو التوقف عن عد بطاقات الاقتراع بالبريد، التي تمّ الإدلاء بعدد قياسي منها هذا العام وسط جائحة فيروس كورونا.
وأيّد بعض الجمهوريين مزاعم ترامب؛ بشأن تزوير الناخبين أو حقه في الطعن في الفرز، بينما انتقل آخرون لتهنئة بايدن؛ بفوزه بالبيت الأبيض.
وفي الجانب ذاته بدأت ولاية جورجيا بتحقيقات داخلية حول ما إذا كانت هناك أصوات غير قانونية تمّت إضافتها لمصلحة جو بايدن.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (جمهوري من كنتاكي)، إن هناك ولاية أو ولايتين على الأقل في طريقهما بالفعل لإعادة الفرز، إلى جانب أن هناك إجراءات قانونية جارية في خمس ولايات أخرى.
، المعركة الانتخابية لم تنته.. "العدل" الأمريكية تفتح تحقيقاً موسعاً بشأن الأصوات المزوّرة ،
المصدر : الخليج 365
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