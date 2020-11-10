شكرا لمتابعة خبر عن المصلح يجيب.. الحامل المتوفي زوجها إذا سقط جنينها فما عدتها؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، كيفية حساب عدة المرأة التي توفى عنها زوجها وهي حامل ثم سقط الحمل.

وقال الشيخ المصلح : "إذا تعرضت المرأة الحامل للاجهاض أثناء عدة وفاة أو عدة طلاق ،فان العدة تنقضي إن كان هذا السقط الذي نتج عن هذا الإجهاض قد تبين فيه خلق آدمي".

وأضاف المصلح"أما إذا أجهضت نطفة أو علقة أو مضغة غير مخلقة فإنه لا يترتب على ذلك انقضاء العدة لأنها لن تضع حملا بل وضعت مضغة غير مخلقة ".