شكرا لمتابعة خبر عن موعد زخات شهب الثوريات في سماء المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشفت الجمعية الفلكية بجدة عن تساقط زخات شهب الثوريات قبل ساعات من يوم الخميس المقبل الموافق 12 نوفمبر لتنير سماء المملكة والمنطقة العربية في شكل بديع .

وقالت أن هذه الزخات الصغيرة تنتج من 5 إلى 10 شهب في الساعة وهي تنشط من أواخر اكتوبر وحتى أوائل ديسمبر ، وهي غنية يإنتاج شهب أكبر من الشهب المعتادة .

ويجب أن تكون عملية الرصد من مكان مظلم بعيداً عن أضواء المدينة ما بعد منتصف ليل الأربعاء حيث تكون نقطة الإنطلاق أمام مجموعة نجوم الثور بإتجاه الأفق الجنوبي الشرقي ، ولكن يمكن أن تظهر أيضاً من أي مكان في السماء .