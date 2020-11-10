بالفيديو.. الزعاق: اليوم سحب ماطرة على عدة مناطق في المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، تكون سحب ماطرة اليوم، الثلاثاء، على عدة مناطق في المملكة. توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، تكون سحب ماطرة اليوم، الثلاثاء، على عدة مناطق في المملكة. وأضاف أن السحب الماطرة ستكون على حائل والقصيم وحفر الباطن ورفحاء، بالإضافة للمدينة المنورة ومكة المكرمة. ولفت إلى أن تلك الأجواء ستسود أيضا تهامة وعسير والباحة، منوهاً بأن الأرض المبللة وحرارة سطح الأرض تؤديان إلى رطوبة التي تتحول فيما بعد لسحب ماطرة.

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