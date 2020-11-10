نصائح مهمة للفئات الأكثر تأثرا بمضاعفات كورونا قبل الذهاب للعمرة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجه المجلس الصحي السعودي نصائح مهمة للفئات الأكثر تأثرا بمضاعفات كورونا قبل الذهاب لأداء العمرة. وجه المجلس الصحي السعودي نصائح مهمة للفئات الأكثر تأثرا بمضاعفات كورونا قبل الذهاب لأداء العمرة. وقال المجلس عبر حسابه في تويتر أنه لابد أخذ موافقة الطبيب المعالج قبل إصدار تصريح العمرة ، والالتزام بالخطة العلاجية . وشدد المجلس على ضرورة أخذ كمية كافية من الأدوية ، واتباع الإجراءات الوقائية.

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