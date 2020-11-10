استخراج 230 مسمار وقطع زجاج من أمعاء مريض بجدة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): كشفت مصادر اليوم الثلاثاء إنقاذ حياة مريض في جدة بعد إستخراج 230 مسمار وقطع زجاج من بطنه . كشفت مصادر اليوم الثلاثاء إنقاذ حياة مريض في جدة بعد إستخراج 230 مسمار وقطع زجاج من بطنه . وأكدت صور الآشعة وجود أجسام غريبة في بطن المريض ، وتم خضوعه لعملية جراحية عاجلة واستخراج المسامير وقطع الزجاج . Advertisements ويتماثل المريض الآن للشفاء ويخضع للعلاج النفسي ، فيما لم يتم الكشف بعد عن ملابسات إبتلاع تلك الأشياء ومدى وجود شبهة جنائية من عدمها .

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