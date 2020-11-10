بالفيديو.. تجمع السيول في قاع الحرد غرب الروضة بحائل

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الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى): تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها غرب الروضة في حائل أمس الإثنين بتجمع هائل للسيول . تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها غرب الروضة في حائل أمس الإثنين بتجمع هائل للسيول . وأظهر مقطع فيديو السيول في قاع الحرد غرب الروضة بجنوب حائل وقد كونت كميات هائلة من المياه غطت مساحة كبيرة . ومن المتوقع أن تشهد بعض مناطق المملكة اليوم الثلاثاء أمطار غزيرة على بعض المناطق . إقرأ أيضاً :

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