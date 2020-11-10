شكرا لمتابعة خبر عن شروط تجديد الزيارة العائلية المتعددة بعد انتهاء المدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت المديرية العامة للجوازات، شروط تجديد الزيارة العائلية المتعددة بعد انتهاء المدة. أوضحت المديرية العامة للجوازات، شروط تجديد الزيارة العائلية المتعددة بعد انتهاء المدة. قالت الجوازات عبر حسابها في تويتر : "يتم التمديد عبر حساب المستضيف في منصة أبشر (أفراد، أعمال) ويشترط وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة لتتمكن من إتمام الاجراء . جاء ذلك ردا على استفسار من أحد المتابعين حول إمكانية تجديد الزيارة العائلية المتعدد بعد انتهاء المدة .

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