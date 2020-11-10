شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري: لقاح فايزر مبشر طبياً ونتوقع قرب الإعلان عن لقاح صيني ضد كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أشاد استشاري العناية المركزة والباطنية، صفوق العنزي، بإعلان شركة "فايزر" أن اللقاح الذى تعمل عليه أثبت فعاليته ضد فيروس كورونا بنسبة 90%.
وأكد، خلال مداخلة له بقناة السعودية، أن هذا الإعلان تاريخي ومبشر طبياً، ويدل على قرب اعتماد اللقاح بشكل رسمي، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن وصول فعالية اللقاح لنسبة 50% قد يساعد في إنهاء جائحة كورونا.
وأضاف أنه اللقاح لم ينتج عنه أى أعراض جانبية أو مضاعفات حتى الآن، متوقعا قرب إعلان شركات صينية عن لقاح مضاد لفيروس كورونا الجديد.
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