شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري: لقاح فايزر مبشر طبياً ونتوقع قرب الإعلان عن لقاح صيني ضد كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أشاد استشاري العناية المركزة والباطنية، صفوق العنزي، بإعلان شركة "فايزر" أن اللقاح الذى تعمل عليه أثبت فعاليته ضد فيروس كورونا بنسبة 90%.

وأكد، خلال مداخلة له بقناة السعودية، أن هذا الإعلان تاريخي ومبشر طبياً، ويدل على قرب اعتماد اللقاح بشكل رسمي، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن وصول فعالية اللقاح لنسبة 50% قد يساعد في إنهاء جائحة كورونا.

وأضاف أنه اللقاح لم ينتج عنه أى أعراض جانبية أو مضاعفات حتى الآن، متوقعا قرب إعلان شركات صينية عن لقاح مضاد لفيروس كورونا الجديد.