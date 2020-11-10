شكرا لمتابعة خبر عن استقبال 5000 مصلي بالروضة الشريفة على مدار اليوم بعد التنظيم بتطبيق "اعتمرنا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

استقبل المسجد النبوي الشريف الدفعة الأولى من معتمري الخارج وذلك بعد آدائهم مناسك العمرة مع الإجراءات الإحترازية .

وكثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جهودها لخدمة الزائرين ، كما تم تنظيم الدخول حسب المواعيد المعتمدة في تطبيق " اعتمرنا " وفقاً للطاقة التشغيلية .

Advertisements

وأكد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشريف الدكتور محمد الخضري أنه تم التنسيق مع وزارة الحج لإستقبال الزائرين لآداء الصلاة بالروضة الشريفة والسلام على النبي " صلى الله عليه وسم " وصاحبيه بعد أن أدوا مناسك العمرة ، وفقاً للإخبارية .

وأضاف أن هذه المرحلة الثالثة لإستقبال المعتمرين والصلاة بالروضة الشريفة بطاقة إستيعابية 100% مع جميع الإجراءات الإحترازية ، وتستوعب الروضة الشريفة ما بين 160 و170 شخص في الوقت الواحد ، وعلى مدار اليوم والليلة ما بين 4 إلى 5 آلاف مصلي .

وأشار أن تطبيق اعتمرنا كان له دور كبير منذ البداية مع إلزام المعتمرين على التسجيل فيه وإجراءاته لتنظيم الوقت وتنظيم العدد ، وهو ما لقى قبول كبير من المصلين حيث يأتي الشخص في موعده بدون زحام وبدون انتظار طويل ما يساهم في الحماية من الوباء .