شكرا لمتابعة خبر عن استقبال 5000 مصلي بالروضة الشريفة على مدار اليوم بعد التنظيم بتطبيق "اعتمرنا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):استقبل المسجد النبوي الشريف الدفعة الأولى من معتمري الخارج وذلك بعد آدائهم مناسك العمرة مع الإجراءات الإحترازية .
وكثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جهودها لخدمة الزائرين ، كما تم تنظيم الدخول حسب المواعيد المعتمدة في تطبيق " اعتمرنا " وفقاً للطاقة التشغيلية .
وأكد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشريف الدكتور محمد الخضري أنه تم التنسيق مع وزارة الحج لإستقبال الزائرين لآداء الصلاة بالروضة الشريفة والسلام على النبي " صلى الله عليه وسم " وصاحبيه بعد أن أدوا مناسك العمرة ، وفقاً للإخبارية .
وأضاف أن هذه المرحلة الثالثة لإستقبال المعتمرين والصلاة بالروضة الشريفة بطاقة إستيعابية 100% مع جميع الإجراءات الإحترازية ، وتستوعب الروضة الشريفة ما بين 160 و170 شخص في الوقت الواحد ، وعلى مدار اليوم والليلة ما بين 4 إلى 5 آلاف مصلي .
وأشار أن تطبيق اعتمرنا كان له دور كبير منذ البداية مع إلزام المعتمرين على التسجيل فيه وإجراءاته لتنظيم الوقت وتنظيم العدد ، وهو ما لقى قبول كبير من المصلين حيث يأتي الشخص في موعده بدون زحام وبدون انتظار طويل ما يساهم في الحماية من الوباء .
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