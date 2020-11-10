«مسام» يفجر 3450 لغمًا وقذيفة جمعت من المزارع وأماكن الرعي في مأرب

تأمين 80٪ من المناطق المشتبه بها..
نفذ مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، عملية إتلاف وتفجير لـ3450 لغمًا وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة في منطقة الجفينة بمحافظة مأرب.
وذكر المشروع في بيان له نشره عبر موقعه الإلكتروني، أن عملية الإتلاف التي نفذها الفريق 11 مسام، تعد ثاني عملية إتلاف للفريق خلال شهر، ليصل إجمالي عدد عمليات الإتلاف التي نفذها مشروع مسام في محافظة مأرب إلى 22 عملية.
وأكد نائب قائد الفريق 11 المهندس مطهر الحميدي، أن الألغام والقذائف التي تم إتلافها جُمعت من قِبَلِ فريقه من مزارع المواطنين ومناطق رعيهم وممرات طرقهم خلال الشهر الماضي.
وتمكنت فرق مسام الهندسية في محافظة مأرب، من تأمين 80٪ من مساحة الأراضي والمناطق المشتبه زراعتها بالألغام، والتي تعتبر في مجملها مناطق حيوية؛ حيث أصبحت حاليًّا الغالبية منها مناطق إيواء تحتضن 130 مخيمًا لآلاف النازحين من جميع المحافظات اليمنية الهاربين من بطش، الميليشيا والرافضين لمشروعها الدموي، التي أرادت أن تحكم به اليمن.
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