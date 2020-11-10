«إثراء» يستعير 84 قطعة من الفن الإسلامي من القاهرة لمدة عامين

وقّع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، اتفاقية لاستعارة 84 قطعة أثرية من مقتنيات متحف الفن الإسلامي بالقاهرة لمة عامين، وذلك تزامنًا مع معرض «شطر المسجد» الذي سيقام قريبًا.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنه بالتزامن مع معرض «شطر المسجد» الذي ينظمه المركز في الفترة المقبلة، تم توقيع اتفاقية إعارة 84 قطعة أثرية من المجلس الأعلى للآثار بمصر، لمدة عامين، وذلك سعيًا منا لتسليط الضوء على الفن الإسلامي وأهميته في بناء الحضارة.

من جانبها، ذكرت «العربية» في تقرير لها، أن معرض «شطر المسجد» يتناول قصة نشأة المسجد، ودوره الرائد للمجتمعات، كما يستعرض المعرض القطع الفنية التي تدعم وظيفة المسجد وجمالياته.

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ويضم متحف إثراء، بالإضافة إلى مجموعته الخاصة، العديد من القطع الأثرية التي تعود إلى القرن التاسع من المتحف الوطني بالرياض، كما تشكّل القطع المعارة من المجلس الأعلى للآثار المصري، النواة التي يتكون منها معرض «شطر المسجد»، والتي تتضمن المنبر والمحراب وسجاد الصلاة، إضافةً إلى قطع أثرية ومقتنيات مختلفة تعكس تطور المسجد وجمالياته.

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