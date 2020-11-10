تجنبًا للغرامة.. «الزكاة والدخل» تدعو المكلفين بضريبة السلع الانتقائية لتقديم الإقرارات قبل هذا الموعد

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، المكلفين الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهرَي سبتمبر وأكتوبر الماضيَيْن، وذلك في موعدٍ أقصاه (15) نوفمبر الجاري.

وطالبت الهيئة، بالمسارعة الى تقديم الإقرارات من خلال موقعها الإلكتروني تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.

وأشارت إلى أنه يمكن للأشخاص المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية التواصل مع الهيئة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) يوميًا من الساعة (8) صباحًا وحتى (12) منتصف الليل، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر @Gazt_care أو البريد الإلكتروني [email protected] ، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.

يشار إلى أنّ ضريبة السلع الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُفرَض على السلع التي لها آثار سلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.

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