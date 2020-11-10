السجن وغرامة 100 ألف ريال.. عقوبة الكتابة ولصق الإعلانات على المواقع التراثية والأثرية

حذّر برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة، من التعدي أو إتلاف المواقع الأثرية والتراثية، مشيرًا إلى أن العقوبة تصل –في حدها الأقصى- للسجن لمدة عام والغرامة 100 ألف ريال.

وذكر البرنامج –عبر حسابه على تويتر- أن الدولة تقف بحزم تجاه من يعتدي على المواقع الأثرية والتراثية، ووفقًا للمادة «72» من نظام الآثار والتراث العمراني، والتي نصت على أن تتم معاقبة من يعتدي على موقع أثري أو تراثي بالسجن لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على عام، وبغرامة لا تقل عن «10.000» ريال، ولا تزيد على مئة ألف ريال أو كلا العقوبتين.

وحول صور التعدي على المواقع التراثية، أوضح البرنامج أنها تشمل: إزالتها، أو إلحاق الضرر بها، أو تشويهها بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليها، أو افتعال الحريق فيها، أو تغيير معالمها، أو طمسها.

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