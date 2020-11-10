«السديس» يصدر قرارًا بإنشاء 12 أكاديمية تدريبية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا بإنشاء 12 أكاديمية تدريبية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

وذكرت رئاسة شؤون الحرمين في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن الأكاديميات هي: «أكاديمية اللغة العربية - أكاديمية اللغات والترجمة - أكاديمية التقنية والتحول الرقمي - أكاديمية الأمن السيبراني»، إلى جانب «أكاديمية البيانات والذكاء الاصطناعي - أكاديمية القرآن الكريم والسنة والسيرة النبوية - أكاديمية إدارة الحشود - أكاديمية السلامة وصحة البيئة - أكاديمية الإعلام والاتصال - الأكاديمية الفنية والمهنية - أكاديمية الملكية الفكرية - أكاديمية المعارض والمتاحف».

وأشارت رئاسة شؤون الحرمين، إلى أن القرار يأتي في سبيل الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، ورفع أداء العاملين فيهما وانطلاقًا من حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على مواكبة الرؤية المباركة 2030 .

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