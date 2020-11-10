«الدفاع المدني» يحذر من جريان السيول بهذه المناطق

حالة ممطرة تبدأ اليوم وحتى الجمعة..
طالبت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين، بتوخي الحذر خلال الأيام المقبلة؛ بسبب هطول الأمطار بمناطق عدة تستمر لمدة أربعة أيام، مما قد يؤدي الى جريان السيول.
وذكرت مديرية الدفاع المدني، أنه ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية ابتداء من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة القادم، على أجزاء من مناطق المملكة، تتأثر جراءها مناطق «مكة المكرمة والباحة وحائل وعسير والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية» بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول.
فيما ستتأثر مناطق «المدينة المنورة وجازان والجوف» بهطول أمطار متوسطة ورياح نشطة، فيما ستتأثر منطقة القصيم بأمطار خفيفة الى متوسطة ورياح نشطة.
وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني، بالجميع، توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.
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