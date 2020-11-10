مصادر لعاجل: وزارة التعليم تحصر أبرز المشاكل السلوكية للطلاب خلال الدراسة عن بُعد.. وتتخذ هذا الإجراء

ذكرت مصادر لعاجل، أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا لجميع المدارس الحكومية والأهلية، بشأن حصر أبرز المشكلات السلوكية الطلابية، بمختلف أنواعها، والتي تظهر خلال عملية التعليم عن بُعد، وذلك لدراستها.

وتعتزم إدارة التوجيه والإرشاد بالقيام بدراسة علمية لحصر أبرز المشكلات السلوكية الطلابية التي تظهر خلال فترة التعليم عن بُعد عبر المنصات التعليمية، من وجهة نظر المعلمين والمرشدين الطلابيين بالمدارس، تمهيدُا لوضع البرامج الطلابيه الإرشادية المحققه للتوافق النفسي والتربوي.