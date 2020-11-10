السعودية اليوم / 1637 إصابة جديدة بكورونا في باكستان



إسلام آباد 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1637 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت السلطات الصحية الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 346.476 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لـ 7 آلاف حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 319.431 حالة .

// انتهى //

13:49ت م

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إسلام آباد 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1637 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 23 وفاة .وأوضحت السلطات الصحية الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 346.476 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لـ 7 آلاف حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 319.431 حالة .// انتهى //13:49ت م0081

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