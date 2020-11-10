السعودية اليوم / 118884 إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في سلطنة عُمان



مسقط 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 118884 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1316 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 109330 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 92 %.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 28 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 317 وفي العناية المركزة 135 منوماً .

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13:12ت م

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