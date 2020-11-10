السعودية اليوم / بلدية محافظة رفحاء تباشر نزح وتصريف مياه الأمطار



رفحاء 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس

باشرت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بفرق الطوارئ والأزمات، أعمالها الميدانية بنزح وتصريف مياه الأمطار وصيانة الشوارع بالمحافظة، وذلك بعد الأمطار التي شهدتها المحافظة مساء أمس.

وأوضح رئيس البلدية الدكتور محمد بن هلان الوردة الذي تابع العمل ميدانياً أن البلدية تكثف جهودها بكامل طاقتها في نزح المياه وتنظيف وفتح قنوات تصريف المياه، والتعامل الفوري في المواقع المخدومة من خلال شبكات تصريف مياه الأمطار، ومن خلال تواجد فرق المتابعة الميدانية التي تباشر بنزح المياه من خلال مضخات المياه والصهاريج.

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13:04ت م

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