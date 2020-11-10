السعودية | جولات رقابية تستهدف 96 مصنعا للعزل الحراري.. وضبط وحجز 292.96 ألف منتج مخالف

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن جولات رقابية تستهدف 96 مصنعا للعزل الحراري.. وضبط وحجز 292.96 ألف منتج مخالف والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:52 مساءً, 10 نوفمبر 2020 م المناطق - الرياض أسفرت جولات رقابية نفذها فريق رقابي يمثل وزارة التجارة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية و الجمارك السعودية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، مؤخراً، على 96 مصنعاً للعزل الحراري في تسعة مناطق بالمملكة عن ضبط وحجز 292961 منتجاً مخالفاً، كما أحالت 7520 منتجاً لإعادة التدوير.

وهدفت الجولات إلى التأكد من التزام المصانع بالمواصفات والمقاييس المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات العزل الحراري.

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