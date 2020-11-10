السلطة الفلسطينية تعلن الحداد على صائب عريقات وتنكيس الأعلام

2020-11-10

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت السلطة الفلسطينية الحداد على صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وتنكيس الأعلام 3 أيام.

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وكان قد أُعلن عن وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

يذكر أنه تم نقل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أكتوبر الماضي، إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقالت عائلة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، صباح اليوم الثلاثاء، إن الوضع الصحي للدكتور صائب غير مستقر.

وأضافت عائلته في تصريح لـ”وفا”، أنه ما زال في العناية المكثفة، ويخضع للتنفس الاصطناعي، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته بعدها بساعات.

