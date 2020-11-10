5 رؤساء لم يهنئوا الرئيس المنتخب جو بايدن.. أولهم بوتين 

2020-11-10

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف محمود

تتدفق التهاني على الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس من القادة في جميع أنحاء العالم، ولكن هناك 5 رؤساء لم يعترفوا بعد بالفائز.

وقالت شبكة CNN الأمريكية إن هؤلاء القادة هم من تقرب منهم ترامب في ولايته على مدى السنوات الأربع الماضية، وفي ظل التزامهم الصمت بشأن تهنئة بايدن فإن ذلك من شأنه أن يلوح بتغيير في سياسة أمريكا بشأنهم في الفترة المقبلة.

1- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

في عام 2016، هنأ الكرملين الرئيس دونالد ترامب في غضون ساعات من فوزه، لكن فلاديمير بوتين لم يوجه نفس الرسالة إلى بايدن، وعلل ذلك بأن موسكو ستنتظر نتائج الانتخابات الرسمية قبل التعليق على النتيجة.

ولفت التقرير إلى أن ترامب قد خلف في عهده سياسة أمريكا بالتقرب لروسيا، مما أثار الشكوك حول علاقة حملته المحتملة بالتدخل الروسي في الانتخابات، ومن الصعب التوقع أن يكون للرئيس الروسي والأمريكي الحالي نفس العلاقة الحميمة كما كان مع ترامب، لا سيما وأن بايدن سبق وأن وصف روسيا بأنها التهديد الرئيسي للأمن القومي الأمريكي.

2- الرئيس الصيني شي جين بينغ

رغم خطاب ترامب اللاذع ضد الصين في 2016، إلا أنه تلقى التهنئة على فوزه من قبل الرئيس شي جين بينغ الذي دعا إلى إقامة علاقة صينية أمريكية سليمة ومستقرة، ومع ذلك فقد تجنبت الحكومة الصينية يوم الاثنين الأسئلة حول موعد تهنئة جو بايدن بفوزه في الانتخابات، حيث قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الصين ستتصرف وفقًا للممارسات الدولية.

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وسبب تردد الصين هو أن جميع الإشارات تلوح بأن جو بايدن يتجه لأخذ خطوات أكثر قسوة مع بكين، وفقًا لتحليل شبكة CNN.

3- الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو

يُلقب الرئيس البرازيلي بـ ترامب المناطق الاستوائية؛ بسبب تشابههما في اتجاهاتهما السياسية، ولذلك ليس من المستغرب أن يلتزم الصمت بشأن خسارة ترامب، وقد شكك ابنه إدواردو بولسونارو في أصوات بايدن ونزاهة الانتخابات الأمريكية على تويتر الأسبوع الماضي.

ومع رحيل ترامب، يفقد بولسونارو حليفًا دبلوماسيًا ويجد نفسه في مواجهة رئيس أمريكي يؤمن بحقوق الإنسان والبيئة ويؤكد على أهمية خطورة كوفيد-19، وهو الأمر الذي قلل بولسونارو من شأنه كثيرًا.

4- الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور

أدلى الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ببيان تمت صياغته بعناية بشأن الانتخابات الأمريكية بحيث لم يخاطب فيه بايدن باعتباره الفائز وقال بدلاً من ذلك إنه بحاجة إلى الانتظار حتى انتهاء الطعون القانونية في فرز الأصوات.

وقد أقام لوبيز أوبرادور علاقة وثيقة مع الرئيس الأمريكي على مدى السنوات القليلة الماضية، وقد يرجع إحجام لوبيز أوبرادور عن تهنئة جو بايدن إلى تلك الصداقة مع ترامب.

5- الرئيس رجب طيب أردوغان

قال جو بايدن في حوار له العام الماضي مع برنامج ذي ويكلي في نيويورك تايمز إنه قلق بشأن تركيا وسيتخذ نهجًا مختلفًا تمامًا للعلاقات مع البلاد، مضيفًا أن انسحاب ترامب من المنطقة شجع أردوغان على دعم الميليشيات الإرهابية.



