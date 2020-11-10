محمد بن مسعود - الدمام - 4 عيادات متاحة للجميع "مواطنين ومقيمين أو مخالفي الإقامة" قدّمت عيادات "تطمن" في محافظة حفر الباطن، خدماتها لـ 19750 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، وذلك من خلال 4 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية شملت مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام، إضافةً إلى مركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبو موسى. يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "COVID-19" المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، ويرافقها ضيق في التنفس أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.عيادات تطمن حفر الباطن

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442 12:10 PM 4 عيادات متاحة للجميع "مواطنين ومقيمين أو مخالفي الإقامة" Advertisements أكثر من 19 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في حفر الباطن أكثر من 19 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في حفر الباطن قدّمت عيادات "تطمن" في محافظة حفر الباطن، خدماتها لـ 19750 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، وذلك من خلال 4 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية شملت مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام، إضافةً إلى مركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبو موسى. يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "COVID-19" المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، ويرافقها ضيق في التنفس أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة. الكلمات المفتاحية

، أكثر من 19 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في حفر الباطن ،

المصدر : الخليج 365

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