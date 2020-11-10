شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبير" يشارك في منتدى هلسنكي الدولي للسياسات والان نبدء بالتفاصيل

يشارك وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير، في منتدى هلسنكي الدولي للسياسات، والذي عقد اليوم في العاصمة الفنلندية هلسنكي. كما التقى مع وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية الفنلندية فيلي سكيناري.

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