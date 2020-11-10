شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي كميات الأمطار المتساقطة على المملكة خلال 24 ساعة؟ والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت على بعض مناطق المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية, حسب التقارير الواردة من محطات الأرصاد المناخية التابعة للوزارة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. وفيما يلي بيان بكميات الأمطار في بعض المناطق: منطقة الرياض: الخرج 0.20 منطقة المدينة المنورة: الحناكية 0.40 العلا 18.00 ثرب / المهد 3.80 المدينة 0.20 النخيل / الحناكية 2.80 ينبع النخل 1.20 أبيار الماشي / المدينة 0.40 حي الخالدية / المدينة 0.40 منطقة القصيم : البتراء / النبهانية 0.10 شري / بريدة 0.10 Advertisements الفوارة / بريدة 0.20 عقلة الصقور 2.50 منطقة عسير : الغايل / ظهران الجنوب 0.40 طبب / أبها 4.00 منطقة تبوك : المنجور / الوجه 1.00 خرباء / الوجه 7.40 تيماء 4.40 منطقة حائل : الكهفة / الشنان 0.10 المستجدة / الغزالة 0.20 الحائط / الغزالة 7.20 عقدة/ حائل 0.50 منطقة الباحة : وادي دوقة / قلوة 3.40 الباحة 15.00.

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