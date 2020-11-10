حساب المواطن يرد على مستفيد استفسر عن إمكانية التسجيل

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حساب متابعات الخليج 365 يرد على مستفيد استفسر عن إمكانية التسجيل
أكد أن التسجيل متوقف حالياً لحين مراجعة الضوابط مستقبلاً
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعاد برنامج حساب متابعات الخليج 365، التذكير بأن التسجيل في البرنامج متوقف حالياً إلى أن يتم مراجعة ضوابط البرنامج مستقبلاً.
وقال حساب متابعات الخليج 365، رداً على سؤال مستفيد استفسر حول إمكانية التسجيل: “حياك الله، التسجيل في البرنامج متوقف إلى أن تتم مراجعة ضوابط البرنامج مستقبلاً ، حيث كان التسجيل متاحاً منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 إلى دفعة 28 من شهر مارس 2020 لمن شملهم الدعم ودرست أهليتهم ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين، نسعد بخدمتك”.
أعلن حساب متابعات الخليج 365 عن بدء إيداع الدعم المخصص للدفعة الـ36 للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج، حيث سيستمر إيداع الدعم حتى نهاية اليوم الثلاثاء.
ضوابط حساب متابعات الخليج 365:
وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب متابعات الخليج 365 بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020م.
وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية:
- عقد إيجار موحد من منصة إيجار
- صك ملكية السكن
- مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكري كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم.
- فيما تم تحديد العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.
كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.
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