وفاة صائب عريقات بفيروس كورونا

2020-11-10

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت مصادر مطلعة وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، وذلك حسبما ورد في خبر عاجل نقلته العربية.

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يذكر أنه تم نقل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أكتوبر الماضي، إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقالت عائلة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، صباح اليوم الثلاثاء، إن الوضع الصحي للدكتور صائب غير مستقر.

وأضافت عائلته في تصريح لـ”وفا”، أنه ما زال في العناية المكثفة، ويخضع للتنفس الاصطناعي.

