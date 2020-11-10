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تراجع أسعار النفط وبرنت يسجل 41.96 دولار للبرميل
متابعات الخليج 365 - الرياض
تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الأمد القريب في أوروبا والولايات المتحدة المتضررتين من فيروس كورونا.
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 55 سنتاً أو ما يعادل نحو 1.4% إلى 39.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:45 بتوقيت غرينتش.
بينما تراجعت العقود الآجلة لبرنت 44 سنتاً أو ما يعادل 1% إلى 41.96 دولار للبرميل.
واتفقت أوبك+ على خفض الإمدادات 7.7 مليون برميل يومياً اعتباراً من أغسطس حتى سبتمبر على أن تخفف الخفض إلى 5.7 مليون برميل يومياً اعتباراً من يناير.
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