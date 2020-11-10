اخبار السعوديه

زلزال جديد يضرب غرب تركيا

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم زلزال جديد يضرب غرب تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-11-10

زلزال جديد يضرب غرب تركيا

متابعات الخليج 365 - متابعة

ضرب زلزال بقوة 4.2 درجات الليلة الماضية سواحل قضاء “قوش أداسي” في ولاية أيدن، غرب تركيا.

Advertisements

ونقلت وكالة الأنباء التركية اليوم الثلاثاء، عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن الزلزال وقع بعد الـ 11 ليلاً قبالة خليج قوش أداسي.

وأضاف البيان، أن الزلزال وقع على مسافة 18 كلم من خليج قوش أداسي وعلى عمق 6.98 كلم تحت سطح البحر، ولم يتضح على الفور إذا خلف الزلزال ضحايا أو خسائر.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، ساحل قضاء سفري حصار بإزمير المجاورة لأيدن، وخلف 115 قتيلاً، و1034 جريحاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال جديد يضرب غرب تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا