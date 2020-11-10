24 وظيفة إدارية وهندسية بالجمارك السعودية.. طريقة التقديم ورابط الوظائف

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نشرت الهيئة العامة للجمارك “الجمارك السعودية” ، على موقعها الإلكتروني ، عن توافر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية للسعوديين الحاصلين على درجتي البكالوريوس والماجستير في عدده تخصصات، والعمل بمقر الهيئة بمدينة الرياض.
الوظائف المتاحة لدى الجمارك السعودية كالتالي :
1 – وظيفة رئيس قسم أول إدارة الهوية _ البنية التحتية.
2 – وظيفة رئيس قسم أول أنظمة وإشراف قواعد البيانات _ _ البنية التحتية.
3 – وظيفة رئيس قسم أول الاتصالات _ البنية التحتية.
4 – وظيفة رئيس قسم أول أنظمة التخزين والنسخ الاحتياطي _ البنية التحتية.
5 – وظيفة رئيس قسم أول حوسبة المستخدم _ البنية التحتية.
6 – وظيفة كبير أخصائي أنظمة التخزين والنسخ الاحتياطي _ البنية التحتية.
7 – وظيفة كبير أخصائيين أنظمة حوسبة المستخدم _ البنية التحتية.
8 – وظيفة كبير أخصائيين إدارة الوصول _ البنية التحتية.
9 – وظيفة كبير أخصائيين إدارة مراكز البيانات _ البنية التحتية.
10 – وظيفة كبير أخصائيين تشغيل أنظمة _ البنية التحتية.
11 – وظيفة كبير أخصائيين خوادم _ البنية التحتية.
12 – وظيفة كبير أخصائيين حوسبة افتراضية _ البنية التحتية.
13 – وظيفة محلل اتصالات أول _ البنية التحتية.
14 – وظيفة محلل تشغيل أنظمة أول _ البنية التحتية.
15– وظيفة مدير عام الإدارة العامة لأمن المعلومات.
16 – وظيفة محلل قواعد بيانات أول _ البنية التحتية.
17 – وظيفة مشرف أول الدليل وإدارة الوصول _ البنية التحتية.
18 – وظيفة مشرف أول أنظمة حوسبة المستخدم _ البنية التحتية.
19 – وظيفة مشرف أمن معلومات _ البنية التحتية.
20 – وظيفة مشرف خوادم أول _ البنية التحتية.
21 – وظيفة مشرف قواعد البيانات _ البنية التحتية.
22 – وظيفة مشرف مراكز البيانات _ البنية التحتية.
23 – وظيفة مهندس أول هيكلية أمن شبكات وأنظمة _ البنية التحتية.
24 – وظيفة مهندس أول هيكلية تشغيل أنظمة _ البنية التحتية.
ونقدم لكم طريقة التقديم على الوظائف المتاحة والرابط الخاص بالاستعلام والتقديم , وأشارت الهيئة إلى أن التطبيق متاح من خلال موقع التوظيف الخاص بها ابتداء من يوم 8 نوفمبر 2020,
وللتقديم ومعرفة المزيد من التفاصيل عن شروط الوظائف المعلنة يرجى الضغط على الرابط التالي:
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