24 وظيفة إدارية وهندسية بالجمارك السعودية.. طريقة التقديم ورابط الوظائف

نشرت الهيئة العامة للجمارك “الجمارك السعودية” ، على موقعها الإلكتروني ، عن توافر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية للسعوديين الحاصلين على درجتي البكالوريوس والماجستير في عدده تخصصات، والعمل بمقر الهيئة بمدينة الرياض.

الوظائف المتاحة لدى الجمارك السعودية كالتالي :

1 – وظيفة رئيس قسم أول إدارة الهوية _ البنية التحتية.

2 – وظيفة رئيس قسم أول أنظمة وإشراف قواعد البيانات _ _ البنية التحتية.

3 – وظيفة رئيس قسم أول الاتصالات _ البنية التحتية.

4 – وظيفة رئيس قسم أول أنظمة التخزين والنسخ الاحتياطي _ البنية التحتية.

5 – وظيفة رئيس قسم أول حوسبة المستخدم _ البنية التحتية.

6 – وظيفة كبير أخصائي أنظمة التخزين والنسخ الاحتياطي _ البنية التحتية.

7 – وظيفة كبير أخصائيين أنظمة حوسبة المستخدم _ البنية التحتية.

8 – وظيفة كبير أخصائيين إدارة الوصول _ البنية التحتية.

9 – وظيفة كبير أخصائيين إدارة مراكز البيانات _ البنية التحتية.

10 – وظيفة كبير أخصائيين تشغيل أنظمة _ البنية التحتية.

11 – وظيفة كبير أخصائيين خوادم _ البنية التحتية.

12 – وظيفة كبير أخصائيين حوسبة افتراضية _ البنية التحتية.

13 – وظيفة محلل اتصالات أول _ البنية التحتية.

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14 – وظيفة محلل تشغيل أنظمة أول _ البنية التحتية.

15– وظيفة مدير عام الإدارة العامة لأمن المعلومات.

16 – وظيفة محلل قواعد بيانات أول _ البنية التحتية.

17 – وظيفة مشرف أول الدليل وإدارة الوصول _ البنية التحتية.

18 – وظيفة مشرف أول أنظمة حوسبة المستخدم _ البنية التحتية.

19 – وظيفة مشرف أمن معلومات _ البنية التحتية.

20 – وظيفة مشرف خوادم أول _ البنية التحتية.

21 – وظيفة مشرف قواعد البيانات _ البنية التحتية.

22 – وظيفة مشرف مراكز البيانات _ البنية التحتية.

23 – وظيفة مهندس أول هيكلية أمن شبكات وأنظمة _ البنية التحتية.

24 – وظيفة مهندس أول هيكلية تشغيل أنظمة _ البنية التحتية.

ونقدم لكم طريقة التقديم على الوظائف المتاحة والرابط الخاص بالاستعلام والتقديم , وأشارت الهيئة إلى أن التطبيق متاح من خلال موقع التوظيف الخاص بها ابتداء من يوم 8 نوفمبر 2020,

وللتقديم ومعرفة المزيد من التفاصيل عن شروط الوظائف المعلنة يرجى الضغط على الرابط التالي:

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