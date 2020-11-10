، كم رَبِح سهم "فايزر" عقب إعلانها عن اللقاح التجريبي لـ"كورونا"؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - تداولات الأمس شهدت أرقامًا غير مسبوقة منذ أكثر من عام وسط حالة تفاؤل

تمكّن سهم شركة "فايزر" الأمريكية للأدوية، من تحقيق أرقام غير مسبوقة منذ أكثر من عام في تداولات أمس ببورصة نيويورك، بعدما أعلنت عملاقة صناعة الأدوية الأمريكية، أن لقحاها التجريبي لمرض "كوفيد 19" المنتج بالشراكة مع "بيونت" الألمانية، فعال بنسبة تزيد على 90%.

وتُعد شركة "فايزر" وشريكتها، أول من ينشر بيانات ناجحة من تجربة سريرية واسعة النطاق للقاح مضاد لفيروس كورونا؛ وفق "رويترز".

وفور ورود هذا النبأ، تحركت أسواق السلع والأسهم صعودًا وهبوطًا، فارتفع النفط بنسبة 8%، كما صعدت أرقام البورصات في نيويورك وأوروبا؛ لكن الذهب انخفض بنسبة 4%؛ إذ قوضت أخبار اللقاح جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.

وقبل ورود نبأ اللقاح، كان سعر سهم "فايزر" مستقرًّا عند 36.4 دولار، وبعد النبأ أصبح عند 41.8 دولارًا، وأنهى تعاملاته عند 39.2 دولارًا.

وبكلمات أخرى، كان الارتفاع الأولي بنحو 15%، قبل أن تتقلص المكاسب إلى 7.7% بنهاية الجلسة.

وهذا يعني أن الذي كان لديه مليون سهم في "فايزر" ربح 3 ملايين دولار يوم الاثنين.

ويفسر الانخفاض الطفيف في سعر السهم باستجلاء الصورة أكثر بشأن توزيع اللقاح؛ إذ تَبَيّن أن هناك تصاريح لازمة خلال الشهر الجاري، كما أن عملية توزيع اللقاح معقدة ولن تكون قبل شهرين.

ورقم 41.8 دولارًا هو أعلى سعر يحققه سهم الشركة منذ يوليو 2019، أما الرقم الثاني فهو الأعلى الذي يصل إليه منذ بداية 2020.

ويتوقع مراقبون أن يسير سهم شركة الأدوية الأمريكية صعودًا في وقت لاحق من نوفمبر الجاري، مع حصول الشركة على تصريح من السلطات الأمريكية باستخدام اللقاح.

وقالت الشركتان إنهما لم تجدا حتى الآن مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة وتوقعتا الحصول هذا الشهر على التصريح؛ مما يشي بأنه لن تكون أمامهما عقبات كبيرة.شركة فايزر الأمريكية للأدوية فيروس كورونا الجديد