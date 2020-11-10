، "واتساب" تضيف زرًّا يقدم مهام استثنائية... تعرّف على طريقة عمله ،

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كشفت تقارير صحفية عالمية عن إضافة تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتساب"، زرًّا جديدًا يقدم مهام استثنائية.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو"، أن "واتساب" أنهت الاختبارات على زر جديد ستضيفه إلى تطبيقها سيكون مخصصًا للتسوق.
وأضافت "واتساب" الزر الجديد في تطبيقها المنفصل "واتساب بزنس"، وتنوي أن تضيفه قريبًا إلى النسخة الكاملة من "واتساب".
ويمكّنك هذا الزر من فتح كاتالوج المنتجات مباشرة من داخل تطبيق واتساب، والبدء في التسوق دون الحاجة إلى الخروج إلى تطبيقات خارجية منفصلة.
وسيحل زر التسوق الجديد في تطبيق واتساب بدلًا من زر الاتصال الصوتي، الذي تحول مكانه إلى زر الاتصال؛ بحيث بات يجمع بين المكالمة الصوتية أو مكالمة الفيديو.
ونشرت إدارة "واتساب" مقطع فيديو يظهر فيه كيفية استخدام تقنية التسوق الجديدة عبر تطبيقاتها.تطبيق التراسل الفوري واتساب
"واتساب" تضيف زرًّا يقدم مهام استثنائية... تعرّف على طريقة عملهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-10
كشفت تقارير صحفية عالمية عن إضافة تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتساب"، زرًّا جديدًا يقدم مهام استثنائية.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو"، أن "واتساب" أنهت الاختبارات على زر جديد ستضيفه إلى تطبيقها سيكون مخصصًا للتسوق.
وأضافت "واتساب" الزر الجديد في تطبيقها المنفصل "واتساب بزنس"، وتنوي أن تضيفه قريبًا إلى النسخة الكاملة من "واتساب".
ويمكّنك هذا الزر من فتح كاتالوج المنتجات مباشرة من داخل تطبيق واتساب، والبدء في التسوق دون الحاجة إلى الخروج إلى تطبيقات خارجية منفصلة.
وسيحل زر التسوق الجديد في تطبيق واتساب بدلًا من زر الاتصال الصوتي، الذي تحول مكانه إلى زر الاتصال؛ بحيث بات يجمع بين المكالمة الصوتية أو مكالمة الفيديو.
ونشرت إدارة "واتساب" مقطع فيديو يظهر فيه كيفية استخدام تقنية التسوق الجديدة عبر تطبيقاتها.
10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
10:30 AM
يمكنه فتح كاتالوج المنتجات مباشرة والبدء في التسوق
كشفت تقارير صحفية عالمية عن إضافة تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتساب"، زرًّا جديدًا يقدم مهام استثنائية.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو"، أن "واتساب" أنهت الاختبارات على زر جديد ستضيفه إلى تطبيقها سيكون مخصصًا للتسوق.
وأضافت "واتساب" الزر الجديد في تطبيقها المنفصل "واتساب بزنس"، وتنوي أن تضيفه قريبًا إلى النسخة الكاملة من "واتساب".
ويمكّنك هذا الزر من فتح كاتالوج المنتجات مباشرة من داخل تطبيق واتساب، والبدء في التسوق دون الحاجة إلى الخروج إلى تطبيقات خارجية منفصلة.
وسيحل زر التسوق الجديد في تطبيق واتساب بدلًا من زر الاتصال الصوتي، الذي تحول مكانه إلى زر الاتصال؛ بحيث بات يجمع بين المكالمة الصوتية أو مكالمة الفيديو.
ونشرت إدارة "واتساب" مقطع فيديو يظهر فيه كيفية استخدام تقنية التسوق الجديدة عبر تطبيقاتها.
، "واتساب" تضيف زرًّا يقدم مهام استثنائية... تعرّف على طريقة عمله ،
المصدر : الخليج 365
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