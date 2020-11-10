شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم" توجه تعميما للإدارات باستقطاب المؤهلات التقنية للاستفادة من خبراتهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طالبت وزارة التعليم في تعميم للإدارات والمكاتب بمختلف مناطق المملكة، باستقطاب الكوادر الحاصلة على مؤهلات تقنية في الإدارات للاستفادة من خبراتهم في العملية التعليمية.

ودعت الوزارة في تعميمها إلى استقطاب الكوادر البشرية الحاصلين على مؤهل تخصص الحاسب الآلي وتقنية المعلومات للاستفادة من خبراتهم ودعمهم في تطوير مهاراتهم التقنية.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي نظرًا لوجود شواغر تقنية بإدارة وتقنية المعلومات، داعية الراغبين للعمل، بالإدارة تعبئة البيانات المطلوبة في موعد أقصاه الأسبوع المقبل.