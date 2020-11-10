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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. جامعة الملك عبد الله تكتشف أدق وأحدث تصور لفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نجح الفريق البحثي بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في اكتشاف أحدث نموذج لفيروس كورونا المستجد على الإطلاق .
وظهر النموذج ثلاثي الأبعاد في مقطع فيديو ، وأبان طفرات البروتين من الخارج والمادة الوراثية في الغشاء الفيروسي ، كما لم تظهر من قبل ، وفقاً للعربية.
وأكد " أونديغ سترنا " الباحث بالجامعة أن هذا النموذج يوضح أحدث بيانات الفيروس بعد تطوره بما يساعد البحث البيولوجي في اكتشاف طرق مكافحته .
واهتمت الصحف الأجنبية بتسليط الضوء على هذا الإكتشاف ومنها صحيفة " ديلي ميل " البريطانية، التي أكدت على أهمية الإنجاز .
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