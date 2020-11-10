شكرا لمتابعة خبر عن آخر الاستعدادات لمواجهة أسراب الجراد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):اتخذ مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، استعداداته لمواجهة أسراب الجراد؛ حيث إن هناك تنسيقا دائما مع كافة فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمناطق لضمان عدم الازدواجية في تكوين الفرق الأرضية أو المكافحة الجوية والأرضية في منطقة واحدة.
وصرح المدير العام لمركز مكافحة الجراد والآفات المهندس محمد حسين الشمراني، اليوم الثلاثاء، أنه يتم تنفيذ عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة، وتوفير جميع الاحتياجات والإمكانيات المادية والبشرية والإدارية والعلمية والتسهيلات الضرورية، لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة، لصد غزو ونشاط الجراد والحد من أضراره على القطاع الزراعي.
وأكد "الشمراني" أن الوزارة أطلقت خدمة بلاغات الجراد الصحراوي عبر النظام الإلكتروني «بلغ»، لتمكين المستفيدين من الإبلاغ عن حالة الجراد عبر النظام مباشرة، ومتابعة الحالة.
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