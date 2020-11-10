شكرا لمتابعة خبر عن قنصلية المملكة في أمريكا تبلغ المعتقل حميدان التركي بوفاة والدته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن تركي حميدان التركي، نجل المعتقل السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية، عن إبلاغ قنصلية المملكة هناك لوالده بخبر وفاة والدته. أعلن تركي حميدان التركي، نجل المعتقل السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية، عن إبلاغ قنصلية المملكة هناك لوالده بخبر وفاة والدته. وقال التركي عبر حسابه في "تويتر" إن محامي والده تواصل معهم وأخبرهم أن والده تلقى خبر وفاة والدته عن طريق القنصلية بعد مضي اسبوعين من وفاتها نظراً لمنع التواصل معه.

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