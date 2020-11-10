شكرا لمتابعة خبر عن خطوات يجب فعلها لإصدار أو تجديد تراخيص العمل للعمالة الوافدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الأجتماعية الخطوات اللازمة لإصدار أو تجديد تراخيص العمل للعمالة الوافدة.

وأول هذه الخطوات تكون بالدخول على موقع الخدمات الإلكترونية ثم تسجيل الدخول، واختيار المنشأة.

أما الخطوات التالية فتتمثل في اختيار خدمة "إصدار أو تجديد رخص العمل"، ثم إدخال بيانات البحث وإضافة الوافدين المطلوب إصدار أو تجديد الرخص لهم، ثم الضغط على إرسال.

وأضافت الوزارة أن عقب عملية الإرسال ستظهر تذكرة مراجعة تحوي رقم السداد، الذى يتم استخدامه لتسديد الرسوم من خلال البنوك المحلية، وبعد السداد، يتم مراجعة مكتب الجوازات من أجل إصدار الإقامة.