شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. شباب يلتفون حول فتاة داخل سيارتها على إحدى الطرق السريعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوقوف عدد من السيارات حول مركبة على طريق سريع في إحدى المناطق.
وظهر في المقطع المركبة التي قيل أنها تعود لفتاة متوقفة إلى جانب الطريق وحولها 4 مركبات لشباب أعاقوا حركتها بطريقة مستفزة.
وأثار المقطع موجة من الاستنكار، وسط مطالبات بالتحقيق فيه وكشف ملابساته ومعاقبة المتورطين فيه.
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