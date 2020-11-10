شكرا لمتابعة خبر عن الخثلان يوضح أفضل طريقة لعلاج من أصيب بالعين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ الدكتور سعد الخثلان أفضل طريقة لعلاج من أصيب بالعين .

وقال الشيخ الخثلان:" من أصيب بالعين ودلت القرأن أن أحد الناس أصابه فينبغي أن يذهب ويأخذ شيئا من أثره ، والأفضل أن يطلب منه أن يتوضأ ويأخذ الماء الذي توضأ فيه ويصبه عليه فإنه يبرأ".

وتابع: " أخذ الأثر من العائن نفسه، قد وردت به السنة، وتدل به التجارب قديماً وحديثاً".

وأضاف: "إذا عرف العائن أو دلت القرائن عليه وأخذ من أثره فإنه بإذن الله تعالى يزول أثر العين مباشرة، ولذلك فهذا أسرع علاج للعين بإذن الله، بأن يؤخذ أثر العائن، ويضعه من أُعين على جسده، فهذا يزول معه أثر العين".