- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لمتابعة خبر عن "المسند": رياح وأمطار على بعض مناطق المملكة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية هطول أمطار اليوم الثلاثاء على بعض المناطق .
وقال " المسند " في حسابه عبر " تويتر " أنه اليوم الخامس للحالة المطرية الثانية في هذا الموسم .
وتوقع " المسند " أن تهطل أمطار على أجزاء من مناطق : المدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية ومكة المكرمة .
كما توقع هطول أمطار على القصيم وحفر الباطن وأجزاء من جبال السروات في عسير والباحة ومتوقع أن تكون ذروتها شرق منطقة حائل .
وأشار " المسند " أنه ربما تتشكل رياح مثيرة للغبار في المناطق التي تتشكل فيها السحب الركامية ، وتكون الرياح غربية مترنحة ونشطة وقد تثير الغيار في القطاع الغربي .
ونشر "المسند " درجات الحرارة الصغرى اليوم في مدن المملكة ، ودرجات الحرارة الكبرى ليوم أمس ، حيث كانت درجة الحرارة الصغرى في جدة وجازان أمس "26 " م أعلى من درجة الحرارة الكبرى في المدن الشمالية أي أن الظهر في الشمال أبرد من الظهر في جدة وجازان !
كانت هذه تفاصيل خبر "المسند": رياح وأمطار على بعض مناطق المملكة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.