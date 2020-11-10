شكرا لمتابعة خبر عن "المسند": رياح وأمطار على بعض مناطق المملكة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية هطول أمطار اليوم الثلاثاء على بعض المناطق .

وقال " المسند " في حسابه عبر " تويتر " أنه اليوم الخامس للحالة المطرية الثانية في هذا الموسم .

وتوقع " المسند " أن تهطل أمطار على أجزاء من مناطق : المدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية ومكة المكرمة .

كما توقع هطول أمطار على القصيم وحفر الباطن وأجزاء من جبال السروات في عسير والباحة ومتوقع أن تكون ذروتها شرق منطقة حائل .

وأشار " المسند " أنه ربما تتشكل رياح مثيرة للغبار في المناطق التي تتشكل فيها السحب الركامية ، وتكون الرياح غربية مترنحة ونشطة وقد تثير الغيار في القطاع الغربي .

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ونشر "المسند " درجات الحرارة الصغرى اليوم في مدن المملكة ، ودرجات الحرارة الكبرى ليوم أمس ، حيث كانت درجة الحرارة الصغرى في جدة وجازان أمس "26 " م أعلى من درجة الحرارة الكبرى في المدن الشمالية أي أن الظهر في الشمال أبرد من الظهر في جدة وجازان !