شكرا لمتابعة خبر عن "الأوقاف" توضح الفرق بين الوقف والوصية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت الهيئة العامة للأوقاف الفرق بين الوقف والوصية، حيث ذكرت أن الوقف يعني حبس الأصل وتسبيل المنفعة، ويمكن التصرف فيه في حياة الواقف.
كما أنه ملزم ولا يجوز الرجوع فيه، ولا حد للمال الموقوف، أما الوصية فتعني نقل ملكية الأصل عن طريق التبرع، وتكون ملزمة لكن يجوز الرجوع فيها.
كما لا تتجاوز الوصية ثلث التركة إلا بإجازة الورثة، ولا يجوز التصرف إلا بعد وفاة الموصي.
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