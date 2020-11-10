شكرا لمتابعة خبر عن مشروع جديد للتحقق من هويات المسافرين عبر المنافذ باستخدام بصمة قزحية العين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يعتزم مركز المعلومات الوطني استخدام تقنيات حديثة في التحقق من هويات المسافرين عبر المنافذ.

ويستهدف المشروع الجديد، وفقا لـ"الوطن"، التحقق من هوية المسافر من خلال البصمة العشرية، أو بصمة قزحية العين.

وبدأ المركز بالفعل أول خطوة لتحقيق ذلك حيث أبدى رغبته في التعاقد مع إحدى الشركات أو المؤسسات ذات الخبرة لتوريد وتركيب أجهزة التعرف والتحقق من الهوية، وطرح كراسة الشروط والمواصفات في منافسة عامة.