شكرا لمتابعة خبر عن مشروع جديد للتحقق من هويات المسافرين عبر المنافذ باستخدام بصمة قزحية العين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):يعتزم مركز المعلومات الوطني استخدام تقنيات حديثة في التحقق من هويات المسافرين عبر المنافذ.
ويستهدف المشروع الجديد، وفقا لـ"الوطن"، التحقق من هوية المسافر من خلال البصمة العشرية، أو بصمة قزحية العين.
وبدأ المركز بالفعل أول خطوة لتحقيق ذلك حيث أبدى رغبته في التعاقد مع إحدى الشركات أو المؤسسات ذات الخبرة لتوريد وتركيب أجهزة التعرف والتحقق من الهوية، وطرح كراسة الشروط والمواصفات في منافسة عامة.
كانت هذه تفاصيل خبر مشروع جديد للتحقق من هويات المسافرين عبر المنافذ باستخدام بصمة قزحية العين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.