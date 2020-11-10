شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. الأمير تركي بن طلال يرعى ختام دورة التحكم بالتأتاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

تحت رعاية الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، اختتمت أمس دورة التحكم بالتأتاة والتي نظمتها إمارة عسير بفندق قصر أبها على مدى يومين.

واستعرض أمير منطقة عسير ما تم تقديمه للمستفيدين من البرنامج والذي يهدف إلى تمكين هذه الفئة بنسبة عالية من التحكم بالتأتاة، وعرض العديد من النماذج الناجحة في عدة مجالات كالطب والهندسة والتجارة والتي لم تكن صعوبة النطق عائقًا أمام نجاحهم وتميزهم للإسهام في خدمة الوطن على كافة الأصعدة.

وأكد الأمير تركي بن طلال على ضرورة إقامة مثل هذه الدورات لما تعكسه من تطور بنّاء وماتحققه من إسهام في التعرف على هذه الفئة واحتياجاتهم وكيفية الاستفادة من تجاربهم.

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وتضمن برنامج الورشة خلال يومين مشاركة أعضاء مشروع ستارفيش لتجاربهم وشرح طريقة التنفس الضلعي وتدريب الأعضاء عليها، وشرح طريقة الجبل الجليدي وكيفية التعامل مع التأتأة وشرح شبكة الأمان الأولى والثانية في الكلام، وتطبيقها وكيفية التعامل مع الهاتف وكيفية التعامل مع المواقف الصعبة، وقدم البرنامج كل من المهندس راكان العتيبي والدكتورة شيهانة المتروك.

إلى ذلك قدم المتدربين شكرهم لأمير منطقة عسير على توجيهه بتنظيم الورشة، مثمنين مايوليه سموه من اهتمام بالغ وحرص شديد على أن يكون الجميع شركاء في عملية البناء والتطوير .