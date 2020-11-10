بعد لقاح فايزر ضد كورونا . . أسعار النفط تحقق أكبر مكاسبها

سجلت عقود خام برنت القياسي العالمي، أكبر مكاسبها ليوم واحد في أكثر من 5 أشهر، بعد أن أعلنت "فايزر" عن نتائج مبشرة للقاحها المضاد لكوفيد-19.

وقفزت العقود الآجلة للنفط حوالي 8 بالمئة، يوم أمس الاثنين 09 نوفمبر/تشرين الثاني؛ وأنهت جلسة التداول مرتفعة 2.95 دولار، أو 7.48 بالمئة، لتسجل عند التسوية 42.40 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 3.15 دولار، أو 8.48 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 40.29 دولار للبرميل.

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وذكر "سكاي نيوز"، أن أعضاء رئيسيون في أوبك، يخشون تخفيف الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، العقوبات على إيران وفنزويلا وهو ما قد يعني زيادة في إنتاج النفط وسيجعل من الصعب إيجاد توازن بين العرض والطلب.

ويذكر أن ارتفعت أسواق النفط بعد أن أشارت السعودية إلى أنها ومنتجين آخرين للخام قد يعدًلون اتفاقهم الحالي لخفض الإمدادات وربما يحجبون المزيد من البراميل عن السوق إذا هبط الطلب في الشتاء مع تزايد الإصابات بالفيروس وقبل أن يكون اللقاح متاحا على نطاق واسع.

وكان الخامان القياسيان قفزا أكثر من 4 دولارات في وقت سابق اليوم.